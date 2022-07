Chaque jour, nous détaillons le parcours de l'étape du jour sur le Tour 2022. Aujourd'hui, le peloton arrive en moyenne montagne avec une Super Planche des Belles Filles qui avait consacré Dylan Teuns voici trois ans. Le Belge peut-il rééditer cet exploit ou est-ce que le nouveau maillot jaune Tadej Pogacar s'imposera sur une montée qui lui avait permis de renverser le Tour en 2020 et de s'y imposer pour la première fois de sa carrière.

Durant la dernière décennie, aucune ascension n'a figuré plus souvent au menu du Tour: la Planche des Belles Filles a été reprise cinq fois. Sise au milieu d'un bois sombre, elle n'est pas, d'un point de vue esthétique, la côte la plus emblématique. Mais elle tire avantage de son nom et de sa situation, en route vers les Alpes. En outre, lors des cinq dernières éditions, elle a parfois donné lieu à du spectacle. Il y a notamment eu le dénouement surprenant du duel Roglic - Pogacar lors de l'avant-dernière journée du Tour 2020. Le contre-la-montre avait été mis sur pied pour répondre au souhait d' Yves Krattinger, le président du conseil général du département de la Haute-Saône depuis 2001. Son ami Christian Prudhomme a volontiers accepté, un petit coup de main n'étant pas superflu avant les élections départementales de juin 2021, qui ont d'ailleurs permis la réélection de Krattinger. Il n'est donc pas surprenant que La Planche des Belles Filles soit reprise pour la sixième fois. Elle compte des lauréats prestigieux: Chris Froome (2012, avec un départ à Tomblaine), Vincenzo Nibali (2014), Fabio Aru (2017), Dylan Teuns (2019) et Tadej Pogacar (2020). Ce qu'on sait moins, c'est que le mont des Vosges fait aussi partie du tracé du Tour d'Alsace, une épreuve 2.2, depuis 2017, et que chaque fois, des coureurs qui sont actuellement professionnels s'y sont imposés: Markus Hoelgaard en 2017, Geoffrey Bouchard en 2018, Tom Pidcock en 2019 et le Colombien Santiago Umba, en 2021. Pour la deuxième fois d'affilée, après la dernière étape en ligne classique de 2019, le peloton va affronter un tronçon supplémentaire de 5,9 kilomètres, d'où l'appellation "super". Il comporte un chemin de gravier de 1,1 kilomètre à un dénivelé moyen de 9,5%. Cet ancien sentier de randonnée est recouvert de gravier blanc mais son pic, à 24%, juste avant l'arrivée, a été asphalté, pour éviter aux coureurs de trop patiner. Cette mini-ascension sur gravier s'intègre dans les projets de Thierry Gouvenou, qui cherche un pendant français au Colle delle Finestre. Cette Super Planche des Belles Filles répond plus ou moins à ses souhaits. Reste à voir si ça apporte une plus-value: les coureurs de classement vont peut-être attendre encore plus longtemps avant de placer leur attaque. Ça s'est déjà produit en 2019. L'écart entre Geraint Thomas, quatrième et premier des favoris, et George Bennett, 17e, n'était que de 19 secondes alors que les différences de chrono entre les dix premiers du classement final en 2012, 2014 et 2017 allaient de quarante à 56 secondes. Comme il s'agit de la première arrivée en côte de cette édition, on risque s'assister à un scénario similaire, encore qu'on ne sait jamais, avec Pogacar. Et peut-être Roglic voudra-t-il prendre sa revanche sur le col qui lui a fait perdre le Tour 2020? Avant La Planche, le parcours est assez roulant, avec seulement deux montées, le Col de la Grosse Pierre (3,3 km à 6%) et le Col des Croix (3,6 km à 5,1%). Pas de raide Col des Chevrères (3,5 km à 9%) donc, contrairement aux éditions 2014 et 2019. Après six journées chargées, Gouvenou ne voulait pas concocter d'étape trop ardue. Le record de la montée (sans gravier) sera-t-il battu? Fabio Aru l'a établi en 2017, en 16'12'', soit une moyenne de 21,85 km/h. D'après les fanas du chrono, Pocagar a été un rien plus lent lors de son fantastique contre-la-montre en 2020: en 16'13'' ou 16'14''. En 2020, Geraint Thomas a été le plus rapide à la Super Planche, en 20'02'', suivi par le coureur local, Thibaut Pinot, qui a atteint la vitesse de... 14 km/h sur le tronçon en gravier. En 2020, Wout van Aert a signé le quatrième chrono. Sans doute pas un hasard quand on connaît l'histoire suivante. En août 2016, âgé de 21 ans, il était employé par Vastgoedservice, qui avait mis sur pied un stage dans les Vosges avec d'autres spécialistes du cross, Tim Merlier et Steve Chainel. Celui-ci s'entraînait régulièrement avec Thibaut Pinot, qui les avait amenés à La Planche. Qui était arrivé le premier au sommet? Van Aert. Il avait toutefois relativisé sa performance: "J'étais le seul à devoir faire des intervalles."