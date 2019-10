Demain, l'Opération Mains Propres aura un an. C'est Eric Bisschop qui a fait démarrer cette enquête. Depuis, le procureur fédéral adjoint s'occupe aussi d'autres dossiers concernant les abus dans le football. " Je ne crois pas que c'est redevenu un business as usual depuis. "

Le téléphone d'Eric Bisschop (61 ans) vibre au moment où il prend place pour notre interview. Un manager a encore été arrêté, à Paris cette fois. Ça fait une arrestation de plus dans le dossier que Bisschop coordonne. Il est chef de la section criminalité organisée et coordinateur de la fraude sportive au parquet fédéral de Bruxelles. Le magistrat brabançon passe beaucoup de temps dans le milieu du football ces derniers temps. Il y a un an, l'enquête a débouché sur une vaste opération policière, l'Opération Mains Propres ou, selon les termes du parquet, l'Opération Zéro.

...