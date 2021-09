Le sport le plus populaire aux États-Unis reprend ses droits jeudi. Que pouvons-nous attendre de la NFL?

He did it again! En février, Tom Brady a remporté pour la septième fois le Super Bowl, la finale de la NFL (National Football League), soit l'événement sportif le plus important de l'année aux États-Unis. À 43 ans (il en a aujourd'hui 44), le GOAT l'a emporté pour la première fois sous le maillot des Tampa Bay Buccaneers, où il était arrivé des New England Patriots. Immédiatement après avoir reçu avec une joie non dissimulée les baisers langoureux de son épouse, la top model brésilienne Gisele Bündchen, il a affirmé qu'il reviendrait un an plus tard pour un huitième trophée. Et c'est bien possible qu'il y parvienne! Brady a resigné pour un an chez les Buccaneers et il n'est pas le seul à se dire que la Floride, ce n'est pas si mal. Tampa Bay est le premier champion de tous les temps à avoir prolongé ses 22 joueurs. Si les Buccaneers conservent leur titre, ils seront les premiers à y arriver depuis les... New England Patriots de Brady en 2005. Les Kansas City Chiefs sont considérés comme leurs principaux rivaux. Lors du Super Bowl, ils ont été surclassés parce que l'offensive line censée protéger le quarterback Patrick Mahomes s'était transformée en un véritable gruyère. Mahomes, qui avait signé en juillet 2020 le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport (il va gagner plus d'un demi-milliard de dollars en dix ans), aura désormais une toute nouvelle offensive line devant lui. Bien que les automatismes ne soient pas encore là, la nouvelle superstar de la NFL a déjà déclaré être impressionnée par la rapidité à laquelle les nouveaux joueurs se sont intégrés. Reste à voir sous quel jour les Dallas Cowboys se présenteront. Avec 5,7 milliards de dollars, le jouet du richissime Jerry Jones reste le club le plus cher du monde selon Forbes, mais au niveau sportif, il n'a jamais pu justifier ce statut. La saison dernière, les Cowboys ont de nouveau déçu après la blessure de Dak Prescott. En principe, le quarterback sera prêt pour la reprise du championnat, mais on verra si cela suffira à ramener à Dallas un titre que la ville attend depuis 1996. Encore trois faits marquants. Un: pour la première fois, les équipes joueront 17 matches au lieu de seize. Ce sera donc "la saison la plus longue de tous les temps", comme l'indique la NFL. Deux: dans un pays où beaucoup de gens ne sont pas encore suffisamment vaccinés, la NFL se montre intransigeante. Lorsqu'il a été pris sans masque le long de la ligne lors de la pré-saison alors qu'il n'était pas vacciné, Isaiah McKenzie (Buffalo Bills) a dû payer une amende de 14.650 dollars. Trois: en juin, Carl Nassib (Las Vegas Raiders) est devenu le premier joueur de football américain en activité à faire son coming-out. Ses équipiers et d'autres joueurs de NFL ont réagi de façon positive à son message posté sur Instagram. Cette année, encore, vous pourrez suivre la NFL sur Eleven Sports, qui diffusera trois rencontres par semaine, plus les matches de Thanksgiving, les play-offs, et le Super Bowl. Lors de la nuit de jeudi à vendredi (2h20), Eleven Sports diffusera le match entre Tampa Bay et les Dallas Cowboys. Dimanche soir (22h25), vous pourrez suivre Cleveland Browns-Kansas City Chiefs.