À trois semaines de son premier match officiel, Virton n'est encore nulle part.

Au moment de boucler ces pages, ils sont deux. Deux joueurs à même de disputer un match sous les couleurs de l'Excelsior Virton. Shawn Hery et Valentin Guillaume sont les seuls membres du noyau gaumais. Et à part eux, rien. Pas un entraîneur ou un adjoint, pas un bénévole qui pointe le bout de son nez. Ça la fout mal, à trois semaines du premier match officiel de la saison, à savoir le troisième tour de la Coupe de Belgique. Depuis novembre dernier et l'annonce par l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) de sa réintégration en D1B pour l'exercice 2021-22, les dirigeants restants de l'Excelsior Virton se battent pour trouver des repreneurs. On a certes entendu parler d'un intérêt asiatique, qui a provoqué le relifting du stade en vue d'une probable visite, avant que Promobe Finance, la boîte du boss virtonais Flavio Becca, ne mette fin à toute discussion. Plus tard, il a été question de deux autres potentiels repreneurs européens. Mais à chaque fois, c'est silence radio. Les administrateurs gaumais sont tenus de respecter l'accord de non-divulgation qu'ils ont signé. En interne, on évoque un stade "très, très avancé des négociations". Une ritournelle qui tourne en boucle depuis le début de l'été dans les médias locaux. Reste à savoir si ces investisseurs prendront toute la gestion en charge ou, comme ça a pu filtrer, s'ils collaboreront le temps d'une saison avec la direction actuelle. À la RTBF, le nouvel administrateur Patrice Waltzing affirme que Virton alignera bien une équipe Espoirs et une première sur les pelouses belges la saison prochaine.Suite à la situation décrite ci-dessus et faute d'informations suffisantes, vous ne trouverez pas de page consacrée à Virton dans notre dossier D1B (à partir de la page 189).