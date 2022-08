Gustaaf Staf Deloor est devenu, en 1935, le premier vainqueur du Tour d'Espagne. Il y avait alors cinquante coureurs au départ, dont six Belges. Il s'offrira un second succès l'année suivante.

Peut-être que tout aurait été différent pour lui si StafDeloor était devenu champion du monde à Berne en 1936. Il était en tête au dernier tour avec le Français AntoninMagne, jusqu'à ce qu'il soit victime d'une crevaison. C'est ce que raconte l'histoire. Ce n'est que bien plus tard que son frère aîné de trois ans, Fons, également un excellent cycliste, racontera la vérité: Staf avait accepté une gourde de la part du soigneur de l'équipe belge, a tout bu et a comblé d'un seul coup l'écart sur Magne, qui s'était échappé. Jusqu'à ce qu'il cale complètement et n'avance plus. Moralement abattu, il a abandonné et Magne est devenu champion du monde. Qu'y avait-il dans la boisson? Personne ne l'a jamais su. Staf Deloor n'était pas un grand talent dans les catégories de jeunes. Il est devenu coureur pour échapper à la pauvreté. Son père était un simple ouvrier agricole du village waeslandien de De Klinge, qui a un jour déménagé dans le Hainaut pour travailler dans les mines de charbon. Staf a appris le métier pas à pas avec son frère Fons, avec lequel il avait un lien fusionnel. Il s'est vite rendu compte que les courses d'un jour n'étaient pas faites pour lui et s'est concentré sur les courses à étapes. Le fait qu'il ait gagné la Vuelta est remarquable. Deloor n'avait jamais vu un col de près, mais ce n'était pas un problème. Staf a remporté trois des quatorze étapes et a terminé deux fois deuxième et trois fois troisième. Les mauvaises conditions météorologiques étaient à son avantage. Alors que les Espagnols abandonnaient un par un, Staf n'a pas eu trop de mal avec la forte pluie et les températures glaciales. Il a pris le maillot de leader dans la troisième étape et a finalement compté une avance de plus de treize minutes sur l'Espagnol MarianoCañardo, le seul coureur local parmi les dix premiers. Deloor était lancé comme coureur. L'année suivante, alors que le tour a été porté de deux à trois semaines, il l'a encore gagné, cette fois devant Fons. Même si ce n'était pas l'intention. Fons était en deuxième position avant la dernière étape, derrière son frère. Le plan était qu'il attaque et que Staf retienne les autres. Mais juste avant que ça n'arrive, Fons a crevé. Il a dû sortir le grand jeu pour rester deuxième et monter sur le podium aux côtés de son frère. Un événement unique dans l'histoire du cyclisme. Mais cette crevaison est caractéristique de la carrière de Fons, qui s'est souvent heurté à des faits de course, même s'il a remporté Liège-Bastogne-Liège en 1938. Néanmoins, les deux frères sont devenus des stars. Ils ont été approchés pour courir au Sportpaleis d'Anvers durant l'hiver, mais ils ont refusé ces offres pourtant lucratives. Ils pouvaient déjà gagner beaucoup d'argent en Espagne. Jusqu'à ce que la guerre civile espagnole éclate. Elle a coûté une fortune à Staf Deloor. Il a dû réorienter sa carrière. Il a disputé une fois le Tour de France, et a même remporté une étape. Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, il a été fait prisonnier de guerre. Quand il est rentré chez lui après le conflit, sa maison avait été saccagée. Staf, un charmeur invétéré, s'est rendu aux États-Unis et s'y est marié une deuxième fois. Il a d'abord travaillé dans quelques garages de New York, puis est allé en Californie où il a commencé à travailler dans le département des fusées de la NASA. Deux guerres lui ont finalement valu une carrière courte mais sensationnelle. Gustaaf Deloor n'a pas oublié de vivre. Il est devenu père à l'âge de 52 ans. À De Klinge, on n'a pas oublié son nom ni celui de son frère. Une place a été baptisée en leur honneur. Gustaaf Deloor, qui est rentré en Belgique après le décès de sa femme, est mort à l'âge de 88 ans.