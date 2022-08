Kevin De Bruyne, Vincent Kompany et (d'abord) Pep Guardiola ont craqué pour Roméo Lavia, auteur de débuts personnels réussis avec Southampton qu'il vient de rejoindre après son départ de Manchester City. Alors que les Citizens envisagent déjà de déposer 46 millions d'euros pour le récupérer, voici l'histoire dingue d'un gamin qui jouait encore avec les U16 d'Anderlecht il y a deux ans.

Samedi dernier, Roméo Lavia était titulaire au milieu de terrain sur la pelouse de Tottenham. Si Southampton s'est lourdement incliné contre les Spurs, la prestation du jeune Belge a plutôt épaté les observateurs. Au point de déjà ringardiser un Albert Sambi Lokonga ? Portrait d'un énorme talent, lui aussi passé par le centre de formation de Nerpeede et qui veut mettre l'Angleterre à ses pieds.La tension est insoutenable dans le petit stade de Drongen au moment où Roméo Lavia se dirige vers le rectangle pour un tir au but qui peut être décisif en finale de la KDB Cup, le prestigieux tournoi international parrainé par Kevin De Bruyne et organisé par son clan. La scène remonte à 2018. Le capitaine d'Anderlecht s'arrête quelques secondes près du point de penalty, concentration maximale. Puis il caresse nerveusement le ballon et fixe le gardien de l'AZ Alkmaar, Daniel Deen. Il s'élance, c'est dedans, il enlève le haut et se met à fêter la première victoire bruxelloise dans l'histoire du tournoi. Lavia ne repart pas avec le trophée de meilleur joueur, qui va à Kian Fitz-Jim, de l'AZ. Mais un invité VIP a noté son nom dans son petit calepin. Cet invité, c'est Pep Guardiola. Roméo Lavia est surclassé, ses coéquipiers et adversaires sont plus âgés. Mais pendant deux jours, il a crevé l'écran, affichant une maturité étonnante et un leadership naturel. "C'était mon lieutenant", explique Benoît Haegeman, à l'époque coach des U15 mauves. "Pas un showman, mais un patron. S'il se passait des trucs anormaux dans le vestiaire ou si certains joueurs faisaient des conneries, il avait juste besoin de trois jours pour remettre de l'ordre. Tout le monde se reposait sur lui et il repositionnait tout le monde. Il était toujours disponible aux abords de notre rectangle, il demandait le ballon même quand il avait un adversaire sur le dos. Et je ne l'ai jamais vu dégager loin devant pour donner un peu d'air à l'équipe. Alors qu'il était plus jeune que tous les autres, il était très sûr de lui. Je ne suis pas du tout étonné que Pep Guardiola ait flashé à la KDB Cup." Quelques mois après le passage à Drongen du coach espagnol, les premiers rapports de scouting arrivent sur le bureau de Joe Shields, le nouveau Head of Academy Recruitment and Talent Management de Manchester City. Mais les Citizens ne passeront à l'action que deux ans plus tard. À Neerpede, où Lavia est arrivé en U9, on sait qu'on tient une pépite. Pendant les dernières années qu'il a passées chez les Mauves, il était indéboulonnable au poste de 6, mais on lui avait appris trois ou quatre positions différentes pendant sa formation. "On l'a toujours considéré comme un grand talent", rembobine Jean Kindermans, directeur technique de l'académie. "Pendant ses trois dernières saisons, il avait pour nous le statut de top talent en devenir, comme Mario Stroeykens, un autre joueur de 2004. La différence entre un talent et un top talent est infime. C'est parfois une question d'âge, de morphologie, de mentalité. Mais le fait que Lavia ait joué, très tôt dans la saison, avec la catégorie d'âge supérieure, c'était un élément important pour nous." Très vite, ses coéquipiers sont sous le charme de son attitude qui fait plus penser à un jeune adulte qu'à un ado. Et le gars ne lâche rien. Pendant les vacances d'été, quand il n'est pas à Neerpede, il se prépare avec un coach personnel, Ronald Kabeya. Roméo Lavia n'a que treize ans, mais il jette déjà les bases d'un futur déménagement vers l'Angleterre. "Certains clubs ne sont pas contents quand des joueurs font des séances supplémentaires pendant les congés, mais est-ce que ce serait mieux s'ils passaient leurs journées à jouer à la PlayStation?", interroge Kabeya. Kabeya se souvient que Lavia avait directement impressionné par sa posture et sa façon de traiter le ballon, lors de la première séance où Johan Bakayoko, du PSV Eindhoven, était aussi présent. "Il y a des joueurs qui ont du talent et d'autres qui doivent bosser beaucoup pour avoir une chance de faire carrière. Lavia appartient clairement à la première catégorie. Et c'est un battant. On travaille ensemble depuis six ans et je n'ai jamais dû lui envoyer un SMS pour lui rappeler qu'on avait rendez-vous. Je lui donne un planning et je sais qu'il sera au poste tous les jours à l'heure convenue. Ces entraînements supplémentaires font qu'il ne part jamais en vacances. Mais il ne trouve pas ça très grave parce qu'il aime bien passer du temps en famille. Il ne voit pas l'intérêt de claquer de l'argent dans des voyages à Marbella, à Dubaï ou dans d'autres pays où on fait surtout la fête. Il lèvera un peu le pied et il s'offrira des vacances quand il aura acquis un certain statut." Un départ prématuré d'Anderlecht était inévitable. En juin 2020, c'est réglé et Roméo Lavia annonce lui-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux: il passe à l'académie de Manchester City. Malgré une ultime offensive de charme de Roberto Martínez et autres (voir encadré). Cette opération est à porter au crédit de Joe Shields, considéré comme l'un des meilleurs dénicheurs de talents en Angleterre. C'est l'homme qui avait autrefois convaincu JadonSancho de rejoindre le centre de formation de City. Il a aussi attiré l'actuelle génération de talents du club représentée par Luke Mbete, Ben Knight, Liam Delap, Finley Burns, GavinBazunu et Cole Palmer (buteur lors de la démonstration 1-5 sur le terrain du Club Bruges en Ligue des Champions). Lavia & Co ont entre-temps obtenu leurs premières minutes en équipe A. En septembre 2021, Guardiola déclare publiquement que tous ces gamins peuvent devenir importants pour Manchester City, à condition qu'ils restent humbles. Une semaine plus tard, VincentKompany explique que Roméo Lavia possède un profil recherché par son ancien coach: "En théorie, un footballeur n'a qu'une chance sur un million de percer directement dans ce club. Mais Lavia a les capacités pour y arriver. C'est un talent exceptionnel." Avant de prendre officiellement du service à Southampton, le 8 juillet dernier, en tant que Head of Recruitment, Shields a réglé les arrivées de Bazunu et Lavia. Le club a déboursé quatorze millions d'euros pour l'ancien Mauve, qui est ainsi devenu le troisième ado le plus cher de l'histoire du football belge derrière Jérémy Doku (26 millions) et Romelu Lukaku (quinze millions). Du côté des supporters des Saints, c'est l'incrédulité qui domine. Comment est-il possible de débourser autant d'argent pour un gamin qui n'a pas encore joué une seule minute en Premier League? D'autres sont plus positifs et rappellent que le joueur a été découvert par Guardiola, tandis qu'une clause de retour vers City a été intégrée dans le contrat de vente. "Mettre beaucoup d'argent pour des jeunes qui n'ont pas d'expérience de la Premier League, c'est le business model des nouveaux propriétaires de Southampton", explique Benjy Nurick, journaliste pour le Southern Daily Echo. "Les non-initiés estiment que cette stratégie comporte des risques, mais le management du club n'a pas peur de consacrer beaucoup de moyens à des joueurs dont la valeur marchande potentielle est beaucoup plus élevée que le prix du transfert." Avec Manchester City, Roméo Lavia a juste eu droit à quelques présences dans le groupe pour des matches de championnat et de Ligue des Champions, à une montée en Coupe d'Angleterre et à une titularisation en League Cup. Mais surtout, il s'est entraîné au quotidien avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Avec Southampton, il va pouvoir démontrer, à seulement 18 ans, ce qu'il a appris à l'entraînement de son mentor Fernandinho et à la télévision de son modèle, Sergio Busquets. La façon dont il revient vers l'arrière pour demander le ballon aux défenseurs, son art de scanner l'entièreté du terrain, sa manière de se débarrasser d'un adversaire qui lui colle aux basques en sortant une feinte subtile, tout cela rappelle effectivement Busquets. "Cet été, il en est arrivé à la conclusion qu'il pouvait encore beaucoup progresser", termine Kabeya. "Personne n'a encore vu le vrai Lavia. S'il est épargné par les blessures, je lui donne maximum trois ans pour exploser en Premier League."