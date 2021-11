L'avant français de 33 ans ressuscite sous la direction du nouvel entraîneur, Steffen Baumgart. Il a encore inscrit un doublé ce week-end. Ses 7e et 8e buts en 11 rencontres.

Bien qu'il soit sous contrat à Cologne jusqu'en 2023, Anthony Modeste a été relégué aux oubliettes. Mais l'ancien attaquant de Bordeaux, aux origines martiniquaises, a été classé trop vite, d'autant que du haut de son mètre 87, il est fait pour la Bundesliga. En février, Cologne l'a loué à Saint-Étienne afin qu'il ait davantage de temps de jeu. Cette location last-minute en Ligue 1 s'est révélée être un échec sur toute la ligne pour l'ancien international U21. Contaminé par le Covid, il n'a pu retrouver sa forme à temps chez les Verts. En plus, il s'est blessé aux adducteurs et a subi une opération aux dents. Depuis quelques semaines, le Français a retrouvé son sang-froid devant le but. Il a marqué face au Bayern, dans le derby rhénan contre le Bayer Leverkusen, un match qu'il a fait basculer en inscrivant un doublé alors que son équipe était menée 0-2, et au VfB Stuttgart, en Coupe d'Allemagne (nouveau doublé). Son équipe est donc qualifiée pour le tour suivant et l'air de rien, Modeste lui-même figure parmi les cinq meilleurs réalisateurs de Bundesliga. En l'espace de deux mois, il a surpris tout son monde. Modeste, dont le corps puissant commence à s'émousser, a retrouvé son niveau grâce à un homme, Steffen Baumgart (49 ans), le nouvel entraîneur colonais. Celui-ci est allé le trouver durant la préparation. Il a été très direct. "Je lui ai dit: Fais-moi plaisir et descends de la table de massage. Cesse de pleurnicher parce que tu as mal quelque part. C'est normal à ton âge. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai moi-même joué jusqu'à 36 ans." Le message est bien passé. Modeste a réintégré le conseil des joueurs puis a récupéré sa place de titulaire. Tony, comme le surnomment les supporters, qui l'adorent, s'est soumis à des séances individuelles pour retrouver son foot. Il a déjà marqué 69 buts et se distingue surtout de la tête. Sa moyenne actuelle se rapproche de celle qu'il atteignait en 2016-2017, une saison durant laquelle il avait marqué 25 buts. Un seul Français a fait mieux en Bundesliga: Franck Ribéry (86 goals), sous le maillot du Bayern.