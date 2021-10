Malgré ses performances, Sébastien Haller, l'attaquant de 27 ans qui a préféré la Côte d'Ivoire à la France, suscite la controverse aux Pays-Bas.

Est-il un grand attaquant ou est-il trop limité pour l'élite absolue? La discussion fait rage dans les différents studios TV néerlandais et occupe les éditorialistes des journaux depuis plusieurs semaines. L'ancien international Pierre van Hooijdonk s'en est ému dans l'émission Studio Voetbal de la NOS. "Sébastien Haller présente des statistiques formidables", a déclaré l'ex-buteur après le 9-0 contre Cambuur, durant lequel l'Ivoirien d'1m90 n'a inscrit qu'un seul but. "Que doit faire un attaquant de l'Ajax, si ce n'est marquer?" Globalement, on estime que Haller est certainement très utile à l'Ajax, mais qu'il ne possède pas assez de talent pour la Champions League. Cette affirmation, émise avant la compétition, a toutefois été balayée d'emblée: Haller a inscrit quatre buts au Sporting CP, contribuant à la victoire éclatante de l'Ajax (1-5), et un autre lors du 2-0 contre Besiktas. Un record pour un débutant dans le bal des champions. L'international ivoirien (six caps) vient d'Auxerre. En juillet 2015, après une location de six mois, le FC Utrecht l'a transféré à titre définitif contre 750.000 euros. Si son bagage technique laisse à désirer, il fait preuve d'un fameux opportunisme devant le but. Il a marqué quarante buts en 81 matches sous la direction d' Erik ten Hag à Utrecht, et à l'Eintracht Francfort, qui a versé douze millions pour ses services en juillet 2017, Haller a trouvé le chemin des filets une fois tous les trois matches en moyenne. Il a logiquement attiré l'attention de la Premier League et en juillet 2019, West Ham l'a transféré contre cinquante millions d'euros. Il n'a toutefois pas percé à Londres, avec un but toutes les 319 minutes, le plus faible ratio de sa carrière. Un achat raté, ont conclu les supporters, suivis par les dirigeants. L'Ajax et Ten Hag lui ont offert une bouée de sauvetage. L'entraîneur ajacide (51 ans) estime qu'il est le lien manquant de son football, basé sur un jeu très haut sur les flancs. Le club a toutefois dû verser une somme record (22,5 millions) pour forcer ce transfert, en janvier. Haller a signé jusqu'en 2025. Toutefois, le joueur, né d'une mère ivoirienne et d'un père français d'origine allemande, a déjà remboursé une bonne partie de son transfert, avec 23 buts en 33 duels, avant le match du week-end dernier contre Utrecht. Le géant fait exactement ce que le club attendait de lui. "Les Pays-Bas doivent apprendre à me respecter", a déclaré l'avant-centre devant les caméras, alors qu'on lui demandait pourquoi les consultants doutaient de ses qualités. "Les critiques font partie du jeu, mais les commentateurs doivent aussi s'appuyer sur des critères objectifs." Haller faisait sans doute allusion aux attentes démesurées d'anciennes stars telles que Marco van Basten, Patrick Kluivert ou Luis Suárez. L'Hexagone a également redécouvert Haller, qui n'était pas sur la liste de l'Ajax pour l'Europa League la saison dernière, suite à une erreur administrative. Les scouts de la Fédération, la FFF, l'ont découvert très tôt. Il a été international français des U16 aux U21. Sa dernière sélection date de 2016. " Seb est un excellent finisseur, mais il a besoin de temps pour assimiler les mécanismes du plus haut niveau", a récemment expliqué l'ancien sélectionneur des U20, Ludovic Batelli, à L'Équipe. "Le processus a été retardé parce qu'il n'a pas immédiatement intégré une grande équipe." C'est également l'avis de Pierre Mankowski, qui a entraîné Haller en U21. "Heureusement, Sébastien a toujours été un bosseur. On peut désormais le considérer comme un attaquant très complet."