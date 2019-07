Après l'arrivée de Lucas Moura, en janvier 2018, les supporters de Tottenham ont dû patienter 517 jours avant de voir leur club transférer un nouveau joueur.

Et voilà qu'en un jour, les Spurs ont annoncé deux transferts : Jack Clarke (18 ans), un attaquant de Leeds, et le médian français Tanguy Ndombélé, de Lyon. Ce dernier a coûté 60 millions d'euros, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club londonien.

