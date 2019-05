Ce 1er juin, à l'Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, Divock Origi jouera la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool, face à Tottenham. Pour en arriver là, le Belge d'origine kényane, qui n'a encore que 24 ans, a emprunté un chemin semé d'embûches.

Divock Origi footballeur, ce n'est pas une surprise : son père, Mike, trois de ses oncles et un cousin ont été internationaux kényans. Il a aussi une cousine qui joue et même sa mère a joué. De plus, papa Origi était un joueur polyvalent. Il a effectué ses débuts en équipe nationale du Kenya en tant que gardien. En 1992, quand Fernand Goyvaerts l'a amené à Ostende, il était attaquant.

...