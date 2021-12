L'attaquant de poche, âgé de 31 ans, est l'étonnant numéro un du classement des buteurs en Eredivisie. Malgré sa petite taille, il marque souvent de la tête.

Bryan Linssen ne mesure qu'1m70 mais les joueurs du Fortuna Sittard n'ont manifestement pas été attentifs pendant la préparation du match. En déplacement au Kuip, Mickaël Tirpan et Cie ont été laminés 5-0. Bryan Linssen a utilisé son arme fatale: son jeu de tête et son timing sur les phases arrêtées. L'expérimenté attaquant a inscrit deux buts contre Sittard, portant son total cette saison à dix pions. Linssen, le genre de gars à toujours être de bonne humeur, présente des chiffres significatifs. L'avant-centre droitier, qui a également délivré deux assists contre le Fortuna Sittard, intègre un cercle intéressant. À l'instar de Rob McDonald, John Bosman et Marco Boogers, il s'est produit pour quatre équipes au plus haut niveau néerlandais et a marqué au moins dix goals pour chacune en l'espace d'une saison: Heracles, le FC Groningen, Vitesse et maintenant Feyenoord. Autre stat marquante: durant les cinq dernières saisons, Linssen a inscrit pas moins de 19 buts de la tête. Mais le joueur ne sombre jamais dans l'euphorie. Si l'attaquant a appris une chose, c'est qu'il sera toujours jugé sur son dernier match. "Je serai toujours controversé, jusqu'à mon départ." Linssen, lié à Feyenoord jusqu'en 2023, ajoute simplement: "Je pense disputer une bonne saison." Il a été transféré gratuitement de Vitesse en juillet 2020, après y avoir marqué quatorze buts et délivré cinq assists en 25 matches. Pour rappel, la saison avait été arrêtée lors du premier confinement.