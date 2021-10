Le Bruxellois de 21 ans est un des jeunes talents offensifs dont Danny Buijs doit achever la formation. Il s'est d'ailleurs illustré le week-end dernier en inscrivant un but somptueux en effectuant le coup du scorpion.

Début juillet, le directeur technique du FC Groningen Mark-Jan Fledderus a annoncé avec fierté l'arrivée jusqu'en 2025 de l'attaquant Cyril Ngonge, un gaucher issu de Waalwijk, le tout pour la somme 200.000 euros. Le fils de l'ancien attaquant Michel avait marqué cinq buts et délivré deux assists en vingt matches au RKC. L'international espoir belge a quitté le Club Bruges pour les Espoirs du PSV en septembre 2019, sur le conseil d'un ancien équipier, Arnaut Danjuma. "Cyril est très rapide et il a une bonne qualité de passe. Il aime accomplir des actions et il se joue souvent de son adversaire direct. Il a aussi le sens du but." À Eindhoven, Ngonge a pu s'entraîner avec le noyau A de Mark van Bommel, tout en jouant des rencontres à l'étage inférieur. Avec succès, étant donné qu'en 22 matches, il a marqué sept buts et délivré trois passes décisives. Le PSV a pourtant décidé de ne pas lever son option d'achat, d'un montant de 750.000 euros. Résultat, le joueur a mis le cap sur le RKC avec un contrat de trois ans à la clé, grâce à l'entraîneur Fred Grim, un ancien gardien de l'Ajax, qui prône un football offensif."L'Eredivisie est la meilleure vitrine qui soit", a déclaré Ngonge Jr. il y a un peu plus d'un an. Il poursuit maintenant son écolage au FC Groningen, un club formateur. L'ailier droit y a déjà été titularisé à dix reprises et a démontré son importance en inscrivant six goals. Notre compatriote représente une part importante des investissements réalisés par le club, de même que le meneur de jeu suédois Daleho Irandust (23 ans), quant à lui transféré pour 400.000 euros du Häcken BK. Il évolue actuellement sous les ordres d'un entraîneur jeune mais très ambitieux: Danny Buijs (39 ans).