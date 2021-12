Les 20 clubs du championnat anglais se sont réunis après que six des dix rencontres de la 18e journée ont été reportés le week-end à cause du grand nombre de cas de coronavirus dans la majorité des clubs.

Les clubs de Premier League ont décidé de jouer comme prévu les journées programmées durant les fêtes de fin d'année malgré les nombreux matches déjà reportés à cause de la recrudescence du coronavirus dans les clubs, ont rapporté des médias britanniques lundi.

Les 20 clubs du championnat anglais se sont réunis après que six des dix rencontres de la 18e journée ont été reportés le week-end à cause du grand nombre de cas de coronavirus dans la majorité des clubs. Le report d'une journée a été évoqué mais les deux journées prévues entre le 26 décembre et 30 décembre ont été maintenues.

Il a été demandé aux clubs de jouer leurs matches s'ils ont au moins treize joueurs de champ et un gardien disponible. Pour alléger le calendrier, aucun 'replay' ne sera joué lors des 32es et 16es de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Les 32es de finale sont prévues du 7 au 10 janvier.

Les clubs de Premier League ont décidé de jouer comme prévu les journées programmées durant les fêtes de fin d'année malgré les nombreux matches déjà reportés à cause de la recrudescence du coronavirus dans les clubs, ont rapporté des médias britanniques lundi. Les 20 clubs du championnat anglais se sont réunis après que six des dix rencontres de la 18e journée ont été reportés le week-end à cause du grand nombre de cas de coronavirus dans la majorité des clubs. Le report d'une journée a été évoqué mais les deux journées prévues entre le 26 décembre et 30 décembre ont été maintenues. Il a été demandé aux clubs de jouer leurs matches s'ils ont au moins treize joueurs de champ et un gardien disponible. Pour alléger le calendrier, aucun 'replay' ne sera joué lors des 32es et 16es de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Les 32es de finale sont prévues du 7 au 10 janvier.