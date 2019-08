Un an après avoir été champions du monde, les Red Lions sont devenus champions d'Europe. Comme l'affirme Florent van Aubel, ils ont bousculé l'ordre établi. Comment ? Analyse sur base de quatre facteurs-clefs.

Tueurs

Lorsqu'on demande au gardien Vincent Vanasch quel est le moment qu'il retiendra de ce Championnat d'Europe, il n'évoque pas ce fameux appel à la vidéo qui a initié la remontée fantastique des Red Lions, menés 0-2 en demi-finale contre l'Allemagne et finalement victorieux 4-2, mais le sixième but inscrit contre le Pays de Galles. Une combinaison sublime entre Florent van Aubel, Arthur Van Doren (cette passe entre les jambes ! ) et le finisseur Thomas Briels. Du pur tiki-taka comme les Red Lions en ont le secret, avec leur habileté technique phénoménale et leur rapidité. Le tout combiné à un pressing haut et à une puissance physique qui déboussole chaque adversaire.

...