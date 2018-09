Kristina Vogel: "Qu'est-ce que je dois regretter?"

"Qu'est-ce que je dois regretter ? La situation est ce qu'elle est. Je vais évidemment trouver d'autres buts", a lancé la jeune femme de 27 ans, souriante, assise sur un fauteuil roulant dans les locaux de la clinique berlinoise où elle a été prise en charge, et où elle avait décidé de convoquer la presse.

En fin de semaine dernière, elle avait accordé un entretien exclusif au magazine Der Spiegel, pour annoncer publiquement qu'elle était désormais paraplégique, après être entrée en collision à pleine vitesse avec un autre cycliste, néerlandais, à l'entraînement sur une piste bétonnée du vélodrome de Cottbus.

LIRE AUSSI: La double championne olympique allemande Kristina Vogel restera paraplégique

"Je ne suis pas une machine, il y a eu des moments où j'ai dû apprendre à laisser sortir les larmes", admet-elle: "Mais je suis là, même sur deux roues ou sur quatre roues. Je ne dois pas me cacher, je voudrais être indépendante".

Interrogée sur ses espoirs perdus d'améliorer son palmarès, elle se montre stoïque: "J'aurais volontiers battu ce record. C'est un rêve qui m'est désormais interdit. Mais peut-être que je gagnerai ma douzième médaille d'or ailleurs", a-t-elle dit, sans préciser si elle envisageait un jour de se lancer dans une discipline handisport.

Pour la première fois depuis l'accident, les médecins l'ont autorisée à rentrer chez elle dans les prochains jours, dans sa ville de Erfurt (est): "Je me réjouis de pouvoir de nouveau dormir dans mon lit, de faire la cuisine moi-même, d'être pour la première fois dans mes murs, d'être seule avec mon compagnon. Je veux reprendre la vie et renoncer au maximum aux aides extérieures", assure-t-elle.

Après avoir remercié son compagnon Michael, Kristina Vogel a également dit combien les marques de soutien l'avaient surprise et émue: "Ca m'a touché très profondément, et ça m'a donné de l'énergie positive. J'ai pleuré de joie, lorsque je suis sortie du coma et que j'ai découvert tous les messages venus du monde entier".

Kristina Vogel a eu la moelle épinière sectionnée au niveau de la septième vertèbre, et perdu toute sensibilité dans les jambes.

Déjà championne olympique de vitesse par équipes en 2012, elle a remporté le titre en individuel à Rio en 2016. Elle a également été titrée en équipe aux Mondiaux de 2012, 2013, 2014 et 2018, en individuel en 2014, 2015, 2017 et 2018, et au Championnat du monde de keirin en 2014, 2016 et 2017.