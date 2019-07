L'ancien capitaine d'Anderlecht Olivier Deschacht, 38 ans, s'entraîne avec les joueurs de Zulte Waregem depuis vendredi matin. Il est en effet à l'essai, dans le cadre des problèmes défensifs du club flandrien, actuellement privé de Mardo Bürki (pied), Marvin Baudry (abdominaux) et Nikolas Kainourgios (pied), rapporte ZW sur son compte twitter.

Deschacht, qui a disputé 26 rencontres et inscrit deux buts pour le compte de Lokeren la saison dernière, ne voulait pas en rester là après la relégation du club en D1B, ni jouer plus bas. Il a dès lors refusé le poste de T2 à Courtrai, et des propositions d'Oud Heverlee - Louvain (D1B) et de Deinze (D1 amateurs).

Il espère maintenant rebondir à Zulte Waregem, où il devrait signer pour un an. Son compteur affichait 601 matches en mauve, dont le record de 99 matches européens, à l'issue des dix-sept saisons passées au Stade Constant Vanden Stock.