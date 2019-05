Le défenseur international espoir belge du Standard Zinho Vanheusden, 19 ans, prêté par l'Inter Milan, a été opéré avec succès au genou gauche mercredi à Anvers. Le joueur qui souffrait d'un décollement du cartilage au niveau de la trochlée du genou gauche, a déjà détaillé son nouvel objectif sur twitter: "revenir plus fort".

"Tout ne se passe pas toujours comme prévu", écrit-il en guise de préambule. "Après ma première blessure (une déchirure des ligaments croisés de ce même genou gauche, ndlr), j'ai connu une saison fantastique dans mon club de coeur. Un rêve depuis ma tendre enfance. Mais malheureusement une autre blessure vient maintenant l'interrompre. Mon nouvel objectif est de revenir plus fort et meilleur dès que je rejouerai. L'opération s'est bien déroulée, et je récupère doucement. J'aimerais aussi remercier tous les supporters pour l'amour et le soutien qu'ils m'ont témoigné cette saison. Cela me touche énormément. A très bientôt..."

L'indisponibilité de Vanheusden étant évaluée entre quatre et cinq mois, il manquera donc l'Euro Espoirs organisé en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin.

Il a disputé trente rencontres pour le compte du Standard, toutes compétitions confondues, cette saison, et inscrit deux buts (1 assist).