Nouvel entraîneur du Standard de Liège, Philippe Montanier a choisi son nouveau capitaine. Le Français a désigné son défenseur central Zinho Vanheusden, a-t-il annoncé jeudi en conférence de presse. Le milieu de terrain Samuel Bastien ainsi que les gardiens Arnaud Bodart et Jean-François Gillet sont vice-capitaines.

Vanheusden étant suspendu après avoir écopé d'une carte rouge la saison dernière, c'est Samuel Bastien qui portera le brassard samedi à l'occasion du match contre le Cercle de Bruges lors de la première journée de championnat.

C'est d'ailleurs à huis clos que le Standard lancera sa saison dans un stade de Sclessin connu pour son ambiance. "C'est sûr que l'apport du public est précieux pour l'équipe. Maintenant, il va falloir aller chercher ailleurs la force qu'un fan du Standard donne. Ce sera à chacun d'entre nous de faire encore un peu plus", a expliqué Montanier en conférence de presse jeudi.

Lui aussi présent en conférence de presse, Selim Amallah a un objectif clair et précis pour la saison à venir. "On veut être qualifié pour les playoffs 1. C'est une obligation pour le Standard et on va tout faire pour être dans les 4 premiers", a lancé le milieu de terrain offensif, auteur de 9 buts et 4 assists la saison dernière.

L'international marocain de 23 ans aborde avec confiance le duel contre le Cercle. "On est bien, que ce soit mentalement ou physiquement. Le groupe vit bien, on a une bonne cohésion de groupe, on a fait des bons résultats en préparation et on est confiant", a ponctué Selim Amallah à l'aube de sa seconde saison chez les 'Rouches'.

Vanheusden étant suspendu après avoir écopé d'une carte rouge la saison dernière, c'est Samuel Bastien qui portera le brassard samedi à l'occasion du match contre le Cercle de Bruges lors de la première journée de championnat. C'est d'ailleurs à huis clos que le Standard lancera sa saison dans un stade de Sclessin connu pour son ambiance. "C'est sûr que l'apport du public est précieux pour l'équipe. Maintenant, il va falloir aller chercher ailleurs la force qu'un fan du Standard donne. Ce sera à chacun d'entre nous de faire encore un peu plus", a expliqué Montanier en conférence de presse jeudi. Lui aussi présent en conférence de presse, Selim Amallah a un objectif clair et précis pour la saison à venir. "On veut être qualifié pour les playoffs 1. C'est une obligation pour le Standard et on va tout faire pour être dans les 4 premiers", a lancé le milieu de terrain offensif, auteur de 9 buts et 4 assists la saison dernière. L'international marocain de 23 ans aborde avec confiance le duel contre le Cercle. "On est bien, que ce soit mentalement ou physiquement. Le groupe vit bien, on a une bonne cohésion de groupe, on a fait des bons résultats en préparation et on est confiant", a ponctué Selim Amallah à l'aube de sa seconde saison chez les 'Rouches'.