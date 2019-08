Zéro-zéro: Mouscron résiste facilement à Anderlecht

Même si Vincent Kompany et le staff technique des mauves semblent accorder la plus grande importance à la manière, il était impératif pour Anderlecht de s'imposer dimanche à Mouscron. Mais pour cela il fallait au moins marquer un but, ce dont il est actuellement incapable. D'où le nul blanc (0-0) affiché par le marquoir au coup de sifflet final de Christof Dierick. Isaac Kiese Thelin et Nany Dimata sont certes indisponibles, tandis que l'Anglais de Leeds Kemar Roofe n'est pas encore là. Mais cela n'explique sûrement pas tout...

© Belga