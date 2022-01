L'attaquant japonais avait connu une première moitié de saison compliquée avec seulement 2 buts et 2 assists en 11 rencontres. Il retourne aux Kashima Antlers, le club d'où il était arrivé.

Yuma Suzuki quitte Saint-Trond pour retourner dans son ancien club des Kashima Antlers au Japon, a annoncé le club trudonnaire lundi.

Suzuki, 25 ans, était arrivé à Saint-Trond en 2019 en provenance de Kashima. Après une première saison compliquée, l'attaquant s'est révélé la saison dernière avec 17 buts et 4 assists.

Cette, il avait inscrit 2 buts et distillé 2 assists en 11 rencontres avec les Canaris. "Nous souhaitons à notre numéro 9 une bonne carrière et espérons qu'il atteindra ses objectifs dans le futur", a réagi le STVV dans son communiqué. Saint-Trond occupe actuellement la 13e place en Jupiler Pro League avec 24 points en 21 matches. Les Trudonnaires reprendront le championnat le samedi 15 janvier avec un déplacement au Club de Bruges

