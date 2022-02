Le doublé d'Antonio Nusa après un quart d'heure de jeu n'aura pas suffi aux hommes de Rik De Mil.

Le Club de Bruges ne jouera pas les huitièmes de finale de l'UEFA Youth League. Les Brugeois se sont inclinés 3-2 sur le terrain du FC Midtjylland, mercredi à Ikast, au Danemark, lors des barrages de cette Ligue des Champions des moins de 19 ans.

Auteurs d'une phase de groupes aboutie et passés proche de la première place, directement qualificative pour les huitièmes, les Brugeois menaient pourtant de deux longueurs après 15 minutes de jeu. En effet, le Club a ouvert le score sur une énorme bévue du gardien danois. Trouvé en tant que dernier homme, il a glissé au moment de contrôler le ballon, permettant à Antonio Nusa d'ouvrir le score (0-1, 3e). Le même Nusa a inscrit un doublé d'un tir croisé après une récupération haute (0-2, 15e). Les Brugeois, dominateurs en début de match, ont vu le FC Midtjylland réduire l'écart sur un tir de Valdemar Andreasen dont la malencontreuse déviation n'a laissé aucune chance à Senne Lammens (1-2, 32e).

Au retour des vestiaires, les Danois ont inversé la tendance. Aral Simsir, d'un magnifique solo, a égalisé (2-2, 63e). Oscar Fraulo, trouvé dans la profondeur, a ensuite donné la victoire aux siens (3-2, 71e). L'équipe de Rik De Mil devait passer par les barrages, disputés sur un seul match sec, après avoir terminé à la deuxième place de son groupe de la voie de la Ligue des Champions.

Le KRC Genk, issu de la voie des champions nationaux, défiera le FC Chelsea sur le coup de 16h. Le club londonien, 2e de son groupe de la voie de la Ligue des Champions, est double vainqueur (2015, 2016) et double finaliste (2018, 2019) de l'épreuve.

Mardi, l'AZ Alkmaar, le FC Séville, Zilina et le Borussia Dortmund ont validé leur ticket et rejoint Benfica, la Juventus, Liverpool, Manchester United, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Salzbourg et le Sporting en huitièmes de finale, dont le tirage au sort est prévu le 14 février 2022. Le Final Four se tiendra à Nyon du 22 au 25 avril 2022.

