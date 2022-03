A seulement 24 ans, Youri Tielemans est le joueur le plus capé de la dernière sélection de Roberto Martinez. Le sélectionneur a d'ores et déjà annoncé qu'il sera le capitaine lors des deux rencontres amicales face à l'Irlande et au Burkina Faso. Une évolution express pour celui qu'on surnomme encore le babyface.

"Youri Tielemans sera nommé capitaine en raison de son expérience, de son bon comportement et de la façon dont il travaille pour l'équipe national. Je pense qu'il mérite de franchir cette étape. C'est un joueur qui peut aider ce jeune groupe de joueurs qui arrive sans expérience dans les grands tournois." Roberto Martinez a justifié de cette façon le choix du prochain capitaine vendredi passé. Fort de ses 47 sélections, le milieu relayeur de Leicester est le joueur le plus capé de cette sélection particulière, ne comptant que des joueurs ayant moins de 50 matchs avec les Diables rouges. Il est aussi le leader choisit par son sélectionneur car Roberto Martinez en fait exceptionnellement son capitaine. Mais le ket de Neerpede est-il capable de mener ce groupe pour les prochaines compétitions ?

Depuis plusieurs années, il est devenu presque impossible de ne pas entendre parler de la fin de la génération dorée au moment d'aborder le sujet des Diables rouges dans les médias. Il y a une réelle crainte de ne plus voir l'équipe belge performer dans les grandes compétitions lorsque les cadres actuels mettront un terme à leur carrière internationale. Alors le choix du futur capitaine intrigue déjà. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent et se questionnent. La solution toute trouvée est de passer le relais à l'un des jeunes joueurs les plus talentueux de l'effectif. Youri Tielemans en est un et cela fait de lui le candidat idéal. Du fait de son emplacement reculé sur le terrain, il a pris un nouveau rôle de playmaker de l'équipe national qui fait de lui un leader sur le terrain. Au-delà du talent, il y a aussi l'expérience. Le numéro 8 des Diables rouges a déjà connu une Coupe du monde et un Euro. Après sa première année difficile à Monaco, c'était presque une surprise de le retrouver dans la sélection pour aller en Russie en 2018. Et pourtant, il a fait bonne figure dans ce groupe composé de stars. Bien qu'il n'ait pas joué un rôle prépondérant dans le parcours qui a mené les Diables jusqu'aux demi-finales en Russie, il a tout de même vécu cette performance de l'intérieur et a pu apporter sa pierre à l'édifice. Trois ans après l'épopée russe, Youri Tielemans est devenu un élément incontournable du système Martinez. Le natif de Sint-Pieters-Leeuw n'a presque plus jamais quitté le onze titulaire, dans lequel il s'est pleinement installé. Il est à la fois le présent et le futur de la sélection. Pour Roberto Martinez, lui donner le brassard est une façon de le responsabiliser un peu plus. "Le capitaine est un ambassadeur important, encore plus dans une équipe nationale. Ce doit être quelqu'un qui sait ce que cela représente de jouer pour les Diables rouges."Le milieu de Leicester ne restera capitaine que deux matchs. L'intérim devrait se terminer dès le retour des cadres et du capitaine, Eden Hazard. Mais quoi de mieux que deux matchs amicaux pour tester un nouveau capitaine à qui on laisse déjà le poids d'une nouvelle génération sur les épaules ? Roberto Martinez est conscient que les stars vieillissantes ne seront pas éternelles et qu'il faudra leur trouver un remplaçant. Si certaines personnes doutent de son leadership, ce n'est pas le cas d'Eden Hazard qui abordait déjà ce sujet après un match contre la Russie il y a 3 ans. "Youri est un vrai leader sur le terrain. Il est encore jeune. Il a quelque chose pour devenir un grand joueur". Jeune, il ne l'est plus tout autant mais leader, certainement un peu plus qu'avant. Ce n'est pas la première fois que Youri Tielemans est nommé capitaine. Par le passé, ses entraineurs ont déjà détecté en lui des capacités de leader. A Anderlecht comme à Leicester, il a porté le brassard de capitaine. Il n'avait que 19 ans quand son entraîneur de l'époque chez les Mauves, René Weiler, a choisi d'en faire son nouveau leader jusqu'à la fin de saison. Un choix atypique qui n'étonnait pas pour autant. Car, le jeune produit de l'académie a démontré, à ce moment-là, qu'il n'avait pas que du talent dans les pieds, c'était aussi un leader né. Même son de cloche à Leicester où il a porté le brassard de capitaine pour la première fois en janvier 2021. Alors qu'il n'avait que 23 ans, son coach a estimé qu'il avait déjà développé une vision du jeu au-dessus des standards habituels. Ni une, ni deux, il l'a fait monter dans la hiérarchie des joueurs influents d'un grand club de Premier League. Après son premier match en tant que capitaine pour Leicester, son coach Brendan Rodgers était ravi. "Il était capitaine aujourd'hui et il a joué son rôle à merveille." De son aveu personnel, le milieu de Leicester disait déjà à cette période qu'il se sentait meilleur quand on lui donnait plus de responsabilités. "Quand je m'exprime beaucoup, pour parler aux joueurs, pour organiser l'équipe, je me sens mieux dans mon match. C'est une part de moi-même, j'aime parler, j'aime organiser." Même si Tielemans devrait rendre son brassard de capitaine dès le prochain rassemblement des Diables, cette expérience ne peut être que bénéfique pour lui et la sélection en termes d'apprentissages. S'il n'a plus le rôle de capitaine, cela ne l'empêchera pas pour autant de faire porter sa voix, avec ou sans brassard, comme il a toujours su le faire. En attendant, cette fois-ci c'est lui qui aura les honneurs, baguette à la main, pour diriger les joueurs et non plus seulement le tempo.