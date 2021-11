Selon la presse néerlandophone, le milieu de Leicester devrait être absent pour deux ou trois semaines. Il était sorti lors du match de Premier League contre Leeds après un contact avec Illan Meslier.

Youri Tielemans va manquer les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2022 des Diables Rouges contre l'Estonie (13 novembre) et au pays de Galles, ont rapporté lundi Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad.

Tielemans, 24 ans, est sorti dimanche en championnat lors du partage de Leicester à Leeds (1-1) après un contact avec le portier adverse. Selon Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad, le Diable Rouge sera absent pour deux à trois semaines. Le forfait de Tielemans s'ajoute à ceux de Romelu Lukaku (Chelsea) et Michy Batshuayi (Besiktas). Toby Alderweireld est lui incertain après être sorti sur blessure avec Al-Duhail mercredi dernier en championnat du Qatar. La Belgique reçoit l'Estonie le 13 novembre et se rend au pays de Galles le 16 novembre pour ses deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022.

En cas de succès contre l'Estonie, les Diables Rouges valideront leur ticket pour le Qatar. La Belgique occupe la tête du groupe E avec 16 points, cinq de plus que le pays de Galles et la Tchéquie, qui a joué un match de plus.

