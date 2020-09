Le RSC Anderlecht a annoncé mercredi que Yari Verscharen est encore positif au coronavirus et reste donc en quarantaine. Hannes Delcroix et Mohammed Dauda se trouvent dans la même situation.

Verschaeren avait été testé positif au Covid-19 le 19 septembre, jour d'un match à Waasland-Beveren durant lequel il avait marqué. Il se trouve en quarantaine depuis lors.

Le jeune milieu de terrain a été sélectionné par Roberto Martinez pour les trois matchs des Diables Rouges contre la Côte d'Ivoire en amical (8 octobre) ainsi que pour les deux duels à l'extérieur en Ligue des Nations, en Angleterre (dimanche 11 octobre) et en Islande (mercredi 14 octobre).

"Il s'agit d'une décision médicale à présent. S'il est négatif dimanche, il nous rejoindra. Nous attendons le feu vert, physiquement il n'a rien perdu. Il a continué à s'entraîner individuellement", a déclaré Martinez en conférence de presse mercredi.

Hannes Delcroix a été appelé par le sélectionneur des espoirs Jacky Mathijssen pour les matchs de qualifications à l'Euro U21 contre le Pays de Galles (9 octobre) et la Moldavie (13 octobre).

Bonne nouvelle pour Anderlecht, les autres joueurs positifs au Covid-19, Michel Vlap, Antonio Milic, Lucas Lissens, James Lawrence, Peter Zulj et Timon Wellenreuther, ont recommencé à s'entraîner avec le groupe après un test négatif.

