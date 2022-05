Wouter Vrancken, 43 ans, est le nouvel entraîneur de Genk, a officialisé samedi le club limbourgeois de Jupiler Pro League qui a précisé que son nouveau mentor avait signé un contrat à durée indéterminée.

Wouter Vrancken avait mis fin à son aventure de quatre saisons avec le FC Malines à l'issue de cette saison avec qui il a remporté notamment la Coupe de Belgique en 2019, alors que Malines évoluait en division 2. Vrancken avait participé à la promotion du club malinois au sein de l'élite.

"Nous prenons congé d'un entraîneur qui en quatre ans a assuré la promotion en D1A, remporté la Coupe de Belgique et finit trois fois dans le subtop du classement", avait résumé Frank Lagast, le CEO de Malines, acceptant de libérer son désormais ex-entraîneur pour un autre club. C'est donc Genk. Le Trudonnaire connaît bien la maison limbourgeoise où il aura joué de 2006 à 2009.

Wouter Vrancken prend la succession de l'Allemand Bernd Storck, qui s'en va lui officier à Eupen. Storck, 59 ans, était arrivé à Genk en décembre dernier, après le départ de John van den Brom alors que le club pointait à la huitième position du championnat. Une place qu'occupait également Genk au terme de la saison régulière. Le club limbourgeois a ensuite fini deuxième des Europe playoffs devant Charleroi et Malines.

Wouter Vrancken arrive avec son équipe de Malines: Kevin Van Dessel comme assistant et Glenn Van Ryckeghem comme préparateur physique.

