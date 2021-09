Willem Weijs, nouvel adjoint de Vincent Kompany en attendant Will Still

Weijs était entraîneur principal des espoirs de Willem II depuis juillet 2020. Il remplacera Craig Bellamy et Aaron Danks qui ont quitté leurs fonctions d'ajoint de Vincent Kompany récemment pour diverses raisons. Will Still devrait débarquer sous peu, Anderlecht négocie toujours son départ avec Reims.

12 Fois partagé

Fois partagé













© belga

Le RSC Anderlecht était en quête d'un entraîneur adjoint après les départs de Craig Bellamy et Aaron Danks. Mardi, le club bruxellois a nommé Willem Weijs. Le Néerlandais de 34 ans intègre donc le staff de Vincent Kompany. Entraîneur dans les équipes de jeunes au PSV Eindhoven, à l'Ajax et au NAC Breda, Weijs est ensuite devenu adjoint de l'équipe première du NAC. Il a aussi dirigé plusieurs fois l'équipe première en tant que T1 ad interim. Weijs était entraîneur principal des espoirs de Willem II depuis juillet 2020. "Il privilégie un football offensif, dominant et bien construit. Willem s'intègre donc parfaitement dans l'équipe de l'entraîneur principal Vincent Kompany", a écrit le RSCA dans son communiqué. Lire aussi: Emile Mpenza T2 de Mouscron, Will Still au Stade de Reims Le RSC Anderlecht était en quête d'un entraîneur adjoint après les départs de Craig Bellamy et Aaron Danks. Mardi, le club bruxellois a nommé Willem Weijs. Le Néerlandais de 34 ans intègre donc le staff de Vincent Kompany. Entraîneur dans les équipes de jeunes au PSV Eindhoven, à l'Ajax et au NAC Breda, Weijs est ensuite devenu adjoint de l'équipe première du NAC. Il a aussi dirigé plusieurs fois l'équipe première en tant que T1 ad interim. Weijs était entraîneur principal des espoirs de Willem II depuis juillet 2020. "Il privilégie un football offensif, dominant et bien construit. Willem s'intègre donc parfaitement dans l'équipe de l'entraîneur principal Vincent Kompany", a écrit le RSCA dans son communiqué.