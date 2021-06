Les deux parties ont mis un terme à leur collaboration. D'abord adjoint d'Hernan Losada puis entraineur principal, Will Still ne reprendra pas un rôle dans le staff du nouveau T1 des Rats, Peter Maes.

Le Beerschot et Will Still ont mis un terme à leur collaboration, a annoncé lundi le club anversois. Still avait repris le poste de T1 en janvier dernier mais les 'Rats' avaient engagé Peter Maes comme entraîneur le mois dernier.

Still, arrivé au Beerschot en 2018, avait remplacé Hernan Losada, dont il était l'adjoint, après le départ de l'Argentin vers D.C. United en Major League Soccer (MLS). À 28 ans, le Brabançon wallon était devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire de l'élite du football belge. "Je suis reconnaissant et fier de mon parcours", a réagi Still. "J'ai pu et su faire ma place en tant qu'adjoint et en janvier de cette année, je suis devenu le plus jeune entraîneur de Belgique. Je n'oublierai jamais cela et j'en serai toujours reconnaissant à Jan Van Winckel et aux autres membres de la direction."

