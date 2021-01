Will Still a été nommé entraîneur du Beerschot, a annoncé le club anversois mardi. Ancien assistant d'Hernan Losada, il remplace l'Argentin, parti à DC United, en Major League Soccer.

Agé de 28 ans, Will Still est le plus jeune entraîneur de D1A.

Agé de 28 ans, Will Still est le plus jeune entraîneur de D1A.