Westerlo a décidé de mettre l'ensemble des joueurs de son noyau A en quarantaine après les 12 cas positifs au coronavirus, a annoncé le club de D1B vendredi.

"Après 12 cas positifs au sein du club, le KVC Westerlo a pris des mesures drastiques de sa propre initiative. Le club a instauré une quarantaine depuis mercredi et celle-ci sera maintenue jusqu'au mardi 29 septembre. Nos joueurs seront suivis de près pendant cette période. C'est une mesure de bon sens et soutenue par les virologues", a écrit le club campinois dans son communiqué.

À cause du nombre élevé de contamination au coronavirus, Westerlo a été contraint de reporter son match prévu ce week-end contre le Club NXT. Le week-end dernier, le club campinois avait déjà dû reporter son match face à Deinze qui avait été déplacé au 30 septembre et risque d'être de nouveau reportée.

