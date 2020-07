La relégation de Waasland-Beveren en D1B s'est déroulée selon les règles. C'est le jugement définitif de l'Autorité belge de la concurrence (ABC), a rapporté jeudi le journal Het Laatste Nieuws.

Dans un rapport de 130 pages, l'ABC est venue à la conclusion que la manière dont la Pro League a interrompu la compétition s'est déroulée correctement, a écrit le quotidien.

Un jugement surprenant car l'auditeur de l'ABC avait donné de l'espoir à Waasland-Beveren. Mais selon Het Laatste Nieuws, le club s'est tiré une balle dans le pied en affirmant lors des auditions qu'il ne préférerait pas jouer la 30e journée de championnat.

Ce qui signifie que la Pro League ne sera pas légalement contrainte d'adapter le format de la compétition, a ajouté le quotidien néerlandophone. Le format avec 16 équipes avec des mini playoffs validé par plus de 80% des clubs lors de l'assemblée générale du 15 mai est maintenu. Waasland-Beveren est relégué en D1B. OHL et le Beerschot s'affronteront le 2 août lors de la manche retour de la finale de D1B. Le vainqueur sera promu en D1A.

Le format pourrait encore changer lors de l'assemblée générale du 7 juillet si la nouvelle proposition reçoit plus de 67% des votes, a conclu Het Laatste Nieuws.

