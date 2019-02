Waasland-Beveren écrasé 2-6 par Courtrai, Ostende tenu en échec 2-2 par Hazard au Cercle

La lanterne rouge, avec son maigre capital de 17 points, ne pouvait en effet ignorer que Waasland-Beveren et Ostende, les deux équipes qui la précèdaient de huit points au classement, seraient quasiment hors de sa portée à trois journées de la fin de la saison régulière, si elles s'imposaient contre Courtrai et au Cercle de Bruges. Ce qui heureusement pour Glen De Boeck et sa bande, ne s'est pas produit. Pas au Freethiel, du moins, mais presque, au Stade Jan Breydel. Parce que Courtrai, une valeur sûre de la colonne de gauche, a pris les choses très au sérieux, pour mener 0-2 après moins d'une demi-heure. Bennard Kumordzi a en effet ouvert la marque à la 22e, et Elohim Rolland l'a doublée à la 26e. Floriano Vanzo a certes redonné un peu d'espoir aux Waeslandiens en réduisant l'écart à la 51e, mais il fut de courte durée. Courtrai allait en effet ensuite empiler trois buts en un quart d'heure: 1-3 Aboubakary Koita (58e), 1-4 Jovan Stojanovic (67e), et 1-5 Julien De Sart (74e). Le marquoir allait même finalement grimper jusqu'à 2-6 grâce ou à cause de Stefan Milosevic (2-5, 76e) et Teddy Chevalier (80e, 2-6). Au Cercle, par contre, Ostende, s'il n'a pas rassuré son nouveau président Frank Dierckens en concédant le premier but de la soirée signé à la 63e minute par le plus jeune des Hazard, Kylian, qui avait déjà tiré sur le poteau extérieur à la 22e, a ensuite renversé la situation pour mener 1-2. Sindri Guri qui avait remplacé Robbie D'Haese un peu plus tôt, a en effet égalisé à bout portant de la tête à la 75e, puis l'autre réserviste Indy Boonen croyait bien avoir offert la victoire au KVO en transformant un penalty en deux temps à la 81e. Mais Hazard, encore lui, a égalisé, 2-2, à la 88e. La semaine prochaine: Ostende - Waasland-Beveren et Lokeren - Anderlecht !