L'avocat de Waasland-Beveren a plaidé mardi, devant la chambre d'appel de la Commission des litiges de l'Union Royale belge de football (URBSFA), l'acquittement du club "sur toute la ligne". Après avoir considéré une éventuelle dégradation irrecevable, Me Kristof De Saedeleer a répété que le match Malines/Waasland-Beveren (2-0) du 12 mars 2018 n'avait pas été truqué.

L'avocat a rappelé le contexte entourant les rencontres décisives pour la relégation - Malines/Waasland-Beveren et Eupen/Mouscron. Celles-ci faisaient les gros titres dans la presse et un dispositif VAR a été envoyé en dernière minute à Eupen, alors que ce n'était pas prévu. "Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'est passé quelque chose" de suspect, a martelé Me De Saedeleer.

"Truquer un match peut se faire de trois façons: via les joueurs, les entraîneurs ou l'arbitre", a-t-il poursuivi. Se basant sur les statistiques de la rencontre, il a tenté de démontrer que les acteurs avaient bien donné tout ce qu'ils pouvaient pour s'imposer. Et qu'aucun élément issu des déclarations des entraîneurs et arbitres ne pouvait laisser penser à une falsification.

L'avocat a ainsi donné des explications sur la composition alignée pour le match, qui n'a selon lui rien de suspect. Il a enfin balayé la thèse selon laquelle un maintien des Malinois aurait constitué un avantage financier pour les Waeslandiens. "Il y avait bien un accord pour permettre au Kavé de disputer les play-offs au Freethiel en raison des travaux dans son stade, mais cela n'aurait rapporté que 125.000 euros à Waasland-Beveren. La perte liée à cette seule défaite, qui a fait basculer le club dans une poule moins intéressante pour la fin de saison, en plus de lui faire perdre trois rangs au classement, a elle été chiffrée à 475.000 euros", a détaillé Me De Saedeleer.

Le conseil du président waeslandien Dirk Huyck a lui estimé qu'il n'y avait "rien à reprocher à son client". Ce dernier est incriminé sur la seule base des visites de Dejan Veljkovic à son garage le 5 mars 2018 et au magasin de cuisines de sa femme le lendemain, selon Me Maes. L'agent a pourtant été mis à la porte à ces deux occasions, affirme l'avocat.