Au terme de chaque mois de la saison, Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur joueur des semaines écoulées. Voici les heureux élus du mois de septembre.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux cinq nommés de cette cuvée de septembre, qui regroupe les prestations des joueurs entre la cinquième et la septième journée de Pro League.

Jérémy Doku

247 minutes - 1 but - 3 passes décisives

De plus en plus insaisissable dans son couloir gauche, le dynamiteur du football mauve ajoute les chiffres à ses déhanchés. Trois fois passeur décisif et une fois buteur en trois sorties, le diamant de Neerpede appuie sur l'accélérateur.

Raphael Holzhauser

270 minutes - 2 buts - 2 passes décisives

Déjà couronné en août, le maestro autrichien du Kiel a poursuivi sur sa lancée statistique, en perdant un peu d'éclat dans le jeu. Muselé par les Zèbres, il s'est repris en offrant deux buts à ses équipiers lors de la venue de Beveren.

Xavier Mercier

270 minutes - 0 but - 4 passes décisives

Tout comme Holzhauser, il était déjà parmi les nommés le mois dernier. Contrairement à lui, il a encore franchi un palier en septembre, multipliant les offrandes pour ses éléments offensifs, histoire de se hisser au sommet du classement des passeurs.

Paul Onuachu

245 minutes - 5 buts - 0 passe décisive

Buteur sur penalty lors de la défaite au Beerschot qui a coûté sa tête à Hannes Wolf, le géant nigérian a récidivé avec deux coups de casque victorieux contre Malines, puis encore une tête et un péno face à Ostende. Un mois conclu au rythme d'un but toutes les 49 minutes.

Kaveh Rezaei

259 minutes - 3 buts - 0 passe décisive

Même en occultant son coup franc décisif en Coupe d'Europe pour se consacrer au championnat, le buteur iranien des Zèbres continue à faire voler ses couleurs. Avec en point d'orgue, son doublé face au Beerschot pour couronner un match d'exception.

