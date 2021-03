Au terme de chaque mois de la saison, Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur joueur des semaines écoulées. Voici les heureux élus du mois de mars.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux cinq nommés de cette cuvée de mars, particulièrement brève puisqu'elle n'aura comporté que deux journées de championnat.

Junya Ito (Genk)

180 minutes - 3 buts

Dans le nouvel équilibre tactique trouvé par John van den Brom, l'ailier japonais confirme qu'il est capable de nager dans tous les systèmes. Des slaloms, des sprints, des centres en bout de course, et surtout des buts, trois en deux sorties.

João Klauss (Standard)

180 minutes - 1 but - 1 passe decisive

Muet contre Mouscron, le nouvel homme fort des Rouches s'est rattrapé sur la pelouse de la Luminus Arena, avec un but puis une passe décisive pour son acolyte Muleka, et un poids toujours plus important dans le jeu liégeois.

Didier Lamkel Zé (Antwerp)

180 minutes - 2 buts - 1 passe decisive

Aux aguets pour profiter d'un cadeau brugeois, le Camerounais a confirmé sa forme étincelante du début d'année en facturant toujours un but par sortie. Impossible de passer à côté de son impact sur le Great Old.

Amir Murillo (Anderlecht)

180 minutes - 1 but

Alors que Vincent Kompany semble avoir décidé de confier l'aile droite à un meneur de jeuexcentré, le Panaméen se régale de ce couloir à nouveau libéré pour ses velléités offensives. Contre Zulte Waregem, ça a donné un but.

Knowledge Musona (Eupen)

180 minutes - 3 buts

Le Sud-Africain des Pandas a fait vibrer les filets à trois reprises en deux sorties, et son retour en forme occasionnera certainement quelques regrets dans les Cantons de l'Est. Peut-être moins, tout de même, que son tir sur la barre en Coupe face au Standard.

