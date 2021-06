À la fin de chaque mois, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur joueur des semaines écoulées en Pro League. Place au mois de mai, le dernier de la saison.

ROMAN BEZUS

475 minutes jouées - 4 buts - 2 passes décisives

Inarrêtable dans le sprint final, le fantasque Ukrainien a été l'atout offensif majeur des Buffalos dans leur course à l'Europe. Auteur de buts spectaculaires et de matches pleins, l'ancien Canari fait chanter le jeu gantois mieux que personne.

ALESSIO CASTRO MONTES

481 minutes jouées - 1 but - 3 passes décisives

Non content d'être l'une des références du championnat dans le couloir droit, le Belgo-Espagnol a roulé sur les European Play-offs depuis le flanc gauche de la défense à trois d'Hein Vanhaezebrouck. Avec l'aisance d'un homme pour qui la Pro League devient trop petite.

JUNYA ITO

508 minutes jouées - 1 but - 4 passes décisives

Sur la lancée de sa saison, le Japonais de Genk a éclaboussé les play-offs de son talent hors-normes. À l'aise pour faire souffrir l'adversaire avec ou sans le ballon, par un dribble ou un appel, Ito s'est installé parmi les meilleurs joueurs du championnat.

ROB SCHOOFS

540 minutes jouées - 2 buts - 2 passes décisives

Maître à jouer d'un Malinwa qui s'est érigé en l'une des équipes les plus fiables de l'année 2021, le milieu de terrain fait parler son flair et son pied gauche pour jaillir face au but ou libérer un coéquipier dans la zone de vérité. Un homme qui finit la saison au sprint.

KRISTIAN THORSTVEDT

499 minutes jouées - 4 buts - 1 passe décisive

Plutôt discret pendant la phase classique, le puissant Norvégien était le chaînon manquant du Genk flamboyant de John van den Brom. Auteur d'un exceptionnel triplé contre l'Antwerp, ses appels de balle et ses courses incessantes ont pesé sur tous les play-offs.

