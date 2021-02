Au terme de chaque mois de la saison, Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur joueur des semaines écoulées. Voici les heureux élus du mois de janvier.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux cinq nommés de cette cuvée de janvier.

SELIM AMALLAH (STANDARD)

3 buts - 2 passes décisives

Sa carte de visite, il l'a déposée dans la lucarne de Nordin Jackers au début du mois de janvier. Un coup franc pour relancer le Standard, et des actions décisives presque à chaque sortie dans la foulée pour permettre aux Rouches de rêver à nouveau de top 4.

NOA LANG (BRUGES)

4 buts - 4 passes décisives

Chaque sortie est une nouvelle démonstration. Désormais, à Bruges, le ballon passe plus souvent par ses pieds que par les souliers dorés de Hans Vanaken. La preuve que le Néerlandais est devenu la nouvelle star du Club. Et celle du championnat.

CLINTON MATA (BRUGES)

0 but - 2 passes décisives

Si on parle souvent de la division offensive impressionnante du leader brugeois, il ne faut pas oublier de souligner les prestations défensives exceptionnelles de Clinton Mata. Toujours aussi infranchissable derrière, et encore plus présent devant depuis le départ de Diatta.

SMAIL PREVLJAK (EUPEN)

6 buts - 1 passe décisive

Il est le buteur que toutes les équipes rêvent d'avoir. Celui qui fait la différence entre une saison difficile et une année sans histoires. Au cours du mois interminable des Pandas, les buts du Bosnien ont rapporté des points précieux, avec un doublé de renard contre Anderlecht en point d'orgue.

FASHION SAKALA (OSTENDE)

7 buts - 1 passe décisive

Ni les muscles carolos, ni la neige, ni les défenseurs chevronnés de l'Antwerp et du Standard n'ont pu arrêter le Zambien des Côtiers. Même sur la pelouse dévastée de Zulte Waregem, Fashion Sakala a trouvé la cible. Avec Alexander Blessin, il est l'autre homme qui fait rêver Ostende.

