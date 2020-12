Au terme de chaque mois de la saison, Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur entraineur des semaines écoulées. Voici les heureux élus du mois de novembre.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux trois nommés de cette cuvée de novembre. Qui succédera à Marc Brys, double tenant du titre en septembre et en octobre ?

HERNAN LOSADA

10/12 - 14 buts marqués - 10 buts encaissés

À l'image du partage spectaculaire face à Courtrai, conclu par un improbable 5-5, le Beerschot de l'entraîneur argentin affole les compteurs. Tombeur d'Anderlecht au cours d'un mois de novembre bouclé sans la moindre défaite, le promu trône en tête du championnat à l'approche de la mi-parcours, tout en proposant un football divertissant animé par des artistes offensifs.

BEÑAT SAN JOSÉ

5/12 - 6 buts marqués - 8 buts encaissés

Sans le but d'Arnaud Bodart au bout des arrêts de jeu à Sclessin, le coach basque des Pandas aurait réalisé un sans-faute dans sa succession de duels wallons. Son système hybride, passant d'une défense à quatre à une ligne arrière à cinq au gré des déplacements d'Adriano, a désorienté Charleroi. Eupen dynamite les flancs, et commence enfin à être réaliste.

JORGE SIMAO

4/9 - 3 buts marqués - 5 buts encaissés

L'échantillon est faible, et le bilan encore maigre, mais le nouveau venu portugais mérite les honneurs pour être parvenu à réveiller d'entre les morts un noyau hurlu qu'on pensait déjà bon pour la D1B. Plus ambitieux que son prédécesseur, notamment dans le pressing, le Lusitanien a offert aux Mouscronnois leur première victoire avant d'accrocher un partage mérité face à Bruges.

