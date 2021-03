Au terme de chaque mois de la saison, Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur entraîneur des semaines écoulées. Voici les heureux élus du mois de mars.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux trois nommés de cette cuvée de mars, particulièrement brève puisqu'elle n'aura comporté que deux journées de championnat.

John van den Brom

4 points - 4 buts marqués - 2 encaissés

Contesté voici quelques semaines, le coach néerlandais semble avoir trouvé un nouvel équilibre. De quoi se rapprocher d'une place acquise en play-offs 1, et s'offrir un ticket pour la finale de la Coupe de Belgique.

Hein Vanhaezebrouck

6 points - 2 buts marqués - 4 encaissés

Ne retenir que le fiasco de la seconde période contre Bruges serait réducteur, tant l'ancien champion de Belgique est parvenu à reconstruire une équipe cohérente et solide à la Ghelamco Arena. Juste un peu trop tard pour rêver de remontada.

Frank Vercauteren

6 points - 6 buts marqués - 2 encaissés

Si vous cherchez du spectacle, prière de vous adresser ailleurs. Il n'empêche qu'à dix contre onze face à Courtrai, puis sur la pelouse de l'ogre brugeois, Frankie a accueilli le coup de sifflet final avec un léger sourire, et trois points dans la poche de son training.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux trois nommés de cette cuvée de mars, particulièrement brève puisqu'elle n'aura comporté que deux journées de championnat.4 points - 4 buts marqués - 2 encaissésContesté voici quelques semaines, le coach néerlandais semble avoir trouvé un nouvel équilibre. De quoi se rapprocher d'une place acquise en play-offs 1, et s'offrir un ticket pour la finale de la Coupe de Belgique.6 points - 2 buts marqués - 4 encaissésNe retenir que le fiasco de la seconde période contre Bruges serait réducteur, tant l'ancien champion de Belgique est parvenu à reconstruire une équipe cohérente et solide à la Ghelamco Arena. Juste un peu trop tard pour rêver de remontada.6 points - 6 buts marqués - 2 encaissésSi vous cherchez du spectacle, prière de vous adresser ailleurs. Il n'empêche qu'à dix contre onze face à Courtrai, puis sur la pelouse de l'ogre brugeois, Frankie a accueilli le coup de sifflet final avec un léger sourire, et trois points dans la poche de son training.