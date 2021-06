À la fin de chaque mois, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur entraîneur des semaines écoulées en Pro League. Place au mois de mai, le dernier de la saison.

JOHN VAN DEN BROM

16 points sur 18 - 15 buts marqués - 5 buts encaissés

En mettant au point un système de jeu où ses attaquants vivent presque en autarcie, soutenus par le reste d'une équipe qui pense avant tout à les mettre sur orbite, le Néerlandais a fait de Genk l'équipe la plus spectaculaire du sprint final, passant même à un cheveu d'un doublé fou.

HEIN VANHAEZEBROUCK

13 points sur 18 - 13 buts marqués - 6 buts encaissés

Arrivé pour remettre le navire gantois à flots, le champion de Belgique 2015 a trouvé la bonne formule dans le sprint final, avec une organisation défensive enfin solide et une attaque retrouvée. Mettre un but à Gand est enfin devenu une tâche complexe.

WOUTER VRANCKEN

11 points sur 18 - 15 buts marqués - 11 buts encaissés

Grand oublié du scrutin d'entraîneur de l'année, à cause d'un début de saison manqué, le coach du Malinwa et son football de permutations incessantes ont permis aux Sang et Or de croire jusqu'aux dernières secondes de la saison à un ticket européen inattendu.

