Les représentants du club ont eu une réunion avec le Ministre-Président de la Région bruxelloise, avec le secrétaire d'Etat bruxellois de l'urbanisme ainsi qu'avec les bourgmestres des communes de Forest et de Saint-Gilles. Voici ce qu'il faut en retenir.

Les représentants de l'Union Saint-Gilloise ont rencontré ce mardi le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort, le secrétaire d'État bruxellois à l'urbanisme Pascal Smet, des représentants des administrations concernées et les bourgmestres de Forest et Saint-Gilles pour discuter d'un futur nouveau stade. Lors de cette réunion de présentation, trois options ont été proposées.

Au cours de la réunion, l'agence régionale perspective.brussels a présenté les conclusions de son analyse urbaine pour un nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise. Trois sites ont été proposés au club leader du championnat de Belgique : l'actuel stade Marien (actuel antre de l'Union qui présente la particularité d'être partiellement classé, ce qui pourrait rendre sa rénovation plus compliquée), le stade Bertelson et un site situé entre les locaux d'Audi et le Bemptpark. Les analyses ont été envoyées à toutes les parties concernées. Toutes ont tous demandé des compléments d'information avant de prendre une décision. "Les parties concernées se retrouveront prochainement pour une réunion de travail afin de faire avancer ce dossier", a annoncé le cabinet du Ministre-Président Vervoort.

Le stade Bertelson est situé à 1,3 km du stade Joseph Marien sur l'Avenue du Globe à Forest. © RBFA

On sait depuis un certain temps que l'historique stade Joseph Marien, situé sur le la chaussée de Bruxelles à Forest, ne répond plus aux exigences d'un club de football moderne évoluant au plus haut niveau. Surtout maintenant que le troisième club le plus titré de l'histoire du football belge se retrouve en tête de la D1A avec la perspective éventuelle d'un retour sur la scène européenne. Le stade Marien étant trop vieux pour continuer le développement du club, un nouveau stade est donc nécessaire.

Les représentants de l'Union Saint-Gilloise ont rencontré ce mardi le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort, le secrétaire d'État bruxellois à l'urbanisme Pascal Smet, des représentants des administrations concernées et les bourgmestres de Forest et Saint-Gilles pour discuter d'un futur nouveau stade. Lors de cette réunion de présentation, trois options ont été proposées.Au cours de la réunion, l'agence régionale perspective.brussels a présenté les conclusions de son analyse urbaine pour un nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise. Trois sites ont été proposés au club leader du championnat de Belgique : l'actuel stade Marien (actuel antre de l'Union qui présente la particularité d'être partiellement classé, ce qui pourrait rendre sa rénovation plus compliquée), le stade Bertelson et un site situé entre les locaux d'Audi et le Bemptpark. Les analyses ont été envoyées à toutes les parties concernées. Toutes ont tous demandé des compléments d'information avant de prendre une décision. "Les parties concernées se retrouveront prochainement pour une réunion de travail afin de faire avancer ce dossier", a annoncé le cabinet du Ministre-Président Vervoort.On sait depuis un certain temps que l'historique stade Joseph Marien, situé sur le la chaussée de Bruxelles à Forest, ne répond plus aux exigences d'un club de football moderne évoluant au plus haut niveau. Surtout maintenant que le troisième club le plus titré de l'histoire du football belge se retrouve en tête de la D1A avec la perspective éventuelle d'un retour sur la scène européenne. Le stade Marien étant trop vieux pour continuer le développement du club, un nouveau stade est donc nécessaire.