Ce vendredi 3 juin, le nouveau Sport/Foot Magazine sortira en librairie et dans les magasins. Découvrez le menu de ce numéro qui fera la part belle aux numéros 9, aux Diables rouges et aux Red Flames.

Notre couverture met à l'honneur quatre stars : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Quatre numéros 9, mais lequel d'entre eux est finalement le meilleur ? Nous allons les comparer pour vous, raconter leur histoire et décrire leurs caractéristiques.

Les Diables Rouges entament ce vendredi 3 juin une série de quatre matches en Ligue des Nations. Nous vous proposons une grande interview avec Arthur Theate, l'un des futurs leaders de l'équipe nationale. Il évoquera l'atmosphère au sein du groupe diabolique, sa première saison en Serie A ainsi que son avenir. Pour rester dans l'avenir, nous allons aussi vous expliquer comment Roberto Martínez, avec sa casquette de directeur technique, prépare tranquillement la nouvelle génération 2026 qui sera amené à reprendre le flambeau de la génération de bronze.

Un large dossier sera également consacré à nos Red Flames. Nos joueuses vont vivre un été chargé puisqu'elles vont participer à l'Euro qui va commencer le 6 juillet prochain en Angleterre. Nous avons réuni Heleen Jaques (coordinatrice nationale des jeunes et analyste), Katrien Jans (responsable du football féminin à l'Union Belge) et Hannah Eurlings (une des étoiles montantes des Red Flames) pour discuter du football féminin en Belgique. Nous allons retracer l'histoire des Red Flames et vous proposer un portrait de la gardienne de but Nicky Evrard.

Vous retrouverez aussi dans le menu du mois : une interview croisée de Paul Van Himst et Jan Mulder, l'inspiration du Bayern Munich dans la politique sportive du FC Bruges, un entretien sans langue de bois avec l'entraîneur de Westerlo Jonas De Roeck, le Manchester United qui sera dessiné par Erik ten Hag, le tournoi de Wimbledon qui est le théâtre de traditions, les 75 ans de la NBA et bien d'autres sujets encore...

Veuillez noter que le prochain numéro, notre très épais "spécial championnat", ne paraîtra pas avant le vendredi 22 juillet. En attendant, vous retrouverez toute l'actualité, les analyses et les portraits sur sportmagazine.be.

