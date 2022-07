La Jupiler Pro League reprend ses droits ce vendredi. En guise de mise en bouche pour la nouvelle saison, le "Spécial Compétition" de Sport/Foot Magazine sera disponible dans toutes les bonnes librairies. Un numéro riche de 212 pages dont voici le copieux menu.

La tant attendue bible du football pour la nouvelle saison de Jupiler Pro League débarque en librairie ce vendredi. Dans notre "Spécial Compétition" de Sport/Foot Magazine, riche de 212 pages, les dix-huit clubs de D1A seront passés à la loupe.

Quelle sera la force de frappe du tenant du titre, le FC Bruges ? Quels seront les autres accents mis par Anderlecht avec un Felice Mazzu à sa tête ? L'Antwerp peut-il être à la hauteur des énormes ambitions de son propriétaire Paul Gheysens ? Quelles nouvelles lignes seront tracées à l'Union après son épatante saison ?

Nous tenterons de répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, avec des fiches techniques complètes de tous les joueurs composant les noyaux des 18 clubs, des analyses et des anecdotes. On s'intéressera aussi aux nouveaux venus et jeunes talents qu'il faudra tenir à l'oeil dans les prochains mois. On posera trois questions à une "légende" de chaque club et vous retrouverez l'organigramme complet de chaque formation.

Sur une double page, vous pourrez consulter la liste des affiches importantes de la saison et ainsi que le calendrier complet. Chaque année, le "Spécial Compétition" de Sport/Foot Magazine est plus volumineux et plus complet.

Nous n'oublierons pas non plus de nous attarder sur une "Challenger Pro League", l'antichambre de la plus haute division du football belge, qui sera composée de douze clubs à partir de cette saison. Là aussi, chaque formation sera analysée avec ses ambitions, ses forces et ses faiblesses.

Enfin, vous retrouverez aussi de nombreuses interviews et des reportages. On vous racontera l'ambiance qui règnait lors de la préparation de chaque club. Il y aura une double interview avec Marc Brys, l'entraîneur d'OH Louvain et Edward Still, celui de Charleroi. Soit le doyen et le benjamin de la corporation des techniciens de la D1A. L'expérimenté défenseur du Great Old Ritchie De Laet évoquera son sentiment pour l'Antwerp. Mais vous retrouverez bien plus de choses encore.

