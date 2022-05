On évalue les chances des deux prétendants au titre de champion de Belgique. Voici pourquoi, l'Union Saint-Gilloise va réussir à s'offrir son douzième titre de champion de Belgique, 87 ans après le dernier.

Ce dimanche et ce mercredi, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges s'affrontent lors deux duels potentiellement décisifs pour l'attribution du titre de champion de Belgique. Pourquoi le club de Bruxelles sortira-t-il vainqueur ? Voici cinq raisons.

1 Le duo d'attaquants le plus productif

Avec Deniz Undav et Dante Vanzeir, l'Union possède la meilleure division offensive de l'élite. Ensemble, ils ont marqué 39 buts et délivré 23 passes décisives (Undav : 25 + 13 ; Vanzeir : 14 + 10). C'est bien mieux que Charles De Ketelaere et Noa Lang. Les joyaux de la couronne brugeoise ne combinent que 21 buts et 20 passes décisives.

2 Une grande faim

Le noyau de l'Union est composé de footballeurs qui ont été écartés d'autres clubs ou qui reviennent au plus haut niveau après être redescendus d'un étage ou deux. Les palmarès de la plupart d'entre eux sont plutôt vides de trophées. Ils se rendent compte qu'il s'agit d'une occasion unique de changer cela. La faim du titre est particulièrement forte du côté des pensionnaires du Parc Duden.

3 L'avantage psychologique

Le titre n'est pas une obligation en soi pour l'Union. La pression est surtout sur les épaules du Club de Bruges qui n'a pas vraiment atteint ses objectifs en Coupe et sur la scène européenne. Si les choses tournent mal, personne ne critiquera les courageux unionistes. Avec la qualification pour les Playoffs des Champions, la saison de l'Union Saint-Gilloise est déjà plus que réussie.

Une façade classée, un stade désuet mais charmant, des supporters qui encouragent leur équipe. L'Union Saint-Gilloise s'est forcément attiré beaucoup de sympathie à travers tout le pays. © iStock

4 La sympathie de tout un pays

Le Club de Bruges possède beaucoup de supporters dans toute la Belgique, mais qui ne voudrait pas que l'Union remporte le titre ? Le club bruxellois possède également une riche tradition, un stade désuet avec une façade classée et à l'ambiance chaleureuse. Et surtout, des supporters uniques. Ces derniers sont un mélange de nationalités, avec de nombreux expatriés travaillant à Bruxelles. Les supporters de l'Union sont également fiers de toujours soutenir leur équipe et ne sont jamais négatifs avec les adversaires. Cela attire forcément la sympathie.

5 Septante pour cent de chances

Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si le raisonnement est correct, mais les Union Bhoys ont effectué le calcul suivant sur les réseaux sociaux. Avec un total de huit matches à jouer dans les barrages des champions, pour lesquels il y a trois issues possibles (victoire/partage/défaite), il y a 6561 possibilités. Dans 4620 cas (70 %), l'Union doit être championne. Dans 1355 cas (21%), le titre doit revenir au FC Bruges. Dans 568 cas (9 %), l'Union et le Club finissent avec le nombre de points. Dans 18 cas, l'Union ou le Club terminent avec autant d'unités qu'Anderlecht ou l'Antwerp. Dans 20 cas, l'Union ne se classe qu'à la troisième position.

