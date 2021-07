"C'est avec une immense fierté et un plaisir non dissimulé que nous vous confirmons que notre équipe sera bien au rendez-vous le 15 août pour accueillir Westerlo", pouvait-on lire sur la page internet du club.

L'Excelsior Virton a annoncé jeudi soir une collaboration avec un "partenaire de l'élite européenne du football" qui va l'accompagner afin de l'emmener "à un niveau encore plus performant et professionnel, tant pour l'équipe première que pour l'Académie". "Nous avons pour projet, avec ce partenaire, de faire de notre club une plateforme de développement de nouveaux talents", promet encore le club gaumais sur son site. Le nom de ce partenaire, ainsi que le projet et les objectifs des verts et blancs seront dévoilé la semaine prochaine.

Après plus d'un an de contentieux contre le refus de licence émis au printemps 2020, Virton se rebiffe. Le club de Flavio Becca avait été relégué en deuxième division amateur, mais sera bientôt autorisé à prendre part à la compétition en 1B.

Entre-temps, le club a néanmoins perdu ses joueurs de premier plan, ses entraîneurs et même la plupart de ses jeunes. Et c'était bien silencieux ces dernières semaines en Gaume, où des rumeurs de prises de contrôle ont circulé.

Jusqu'à jeudi soir donc. "C'est avec une immense fierté et un plaisir non dissimulé que nous vous confirmons que notre équipe sera bien au rendez-vous le 15 août pour accueillir Westerlo", pouvait-on lire sur la page internet du club. Flavio Becca, Promobe et son équipe continueront à assurer la gestion du club pour cette saison. "Nous pouvons enfin vous le confirmer, de nouvelles belles aventures sont devant nous. Nous fêterons ensemble le centenaire de notre Excelsior", assurent les dirigeants.

