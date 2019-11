L'Excelsior Virton a réalisé une excellente opération dimanche soir en allant battre Lokeren 1-3 sur sa pelouse lors de 13e journée du championnat de D1B. À une journée de la fin de la première tranche, les Virtonais occupent la première place du classement avec 27 points.

C'est Loic Lapoussin qui a mis son équipe sur de bons rails dans cette rencontre en inscrivant le premier but à la 45e minute. Le Français de 23 ans a toutefois mis les siens en difficulté en écopant d'un deuxième carton jaune à la 61e minute. L'infériorité numérique de Virton n'a pas duré bien longtemps puisque Mickael Tirpan a lui aussi été jauni à deux reprises et a regagné les vestiaires plus tôt que prévu (73e).

Aussitôt, Virton en a profité pour planter un deuxième but grâce à Franck Kore (76e). Lokeren n'a pas dit son dernier mot et a réduit l'écart via Habib Habibou (85e) mais Kore a inscrit un deuxième but personnel (90e+3) pour définitivement rassurer les siens.

S'ils sont en tête du classement avec 27 points, les Virtonais doivent encore se méfier de Louvain. OHL (25 pts), prochain adversaire de Virton vendredi prochain, compte un match de moins suite à l'arrêt de la rencontre qui l'opposait à l'Union St-Gilloise vendredi soir. La Commission des Litiges de l'Union Belge doit décider mardi si ce match devra être rejoué ou remporté sur tapis vert par l'Union. Les Bruxellois sont actuellement 4es avec 22 points derrière Westerlo (23 pts).