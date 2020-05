L'Excelsior Virton a annoncé mardi qu'il n'avait pas reçu sa licence pour le football professionnel. Recalé par la commission des licences de l'Union belge de football, le club gaumais de D1B était allé en appel devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), qui lui a refusé la licence.

Virton avait demandé et obtenu un délai à la CBAS pour produire des documents lui permettant de décrocher sa licence pour la saison prochaine. Le club gaumais a plaidé sa cause lundi devant la CBAS, sans succès, la Cour belge d'arbitrage pour le sport ne lui ayant pas octroyé le précieux sésame pour rester au sein du football professionnel.

Le club gaumais risque de ne pas en rester là. Virton annoncera en fin de journée "les suites qu'il entend donner à cette décision de refus", précise le club.

La moitié des équipes de D1B étaient restées sur le carreau début avril, voyant leur demande de licence refusée par la Commission des licences de l'Union belge. Virton est le second club à avoir été débouté par la CBAS, après Roulers lundi. Lommel a obtenu le précieux sésame et a officialisé lundi son rachat par le City Football Group, la société propriétaire notamment de Manchester City. Lokeren a entre-temps fait faillite.

