L'Excelsior Virton a dépose plainte auprès de l'Autorité belge de la concurrence (ABC) "contre diverses dispositions des règles de l'Union belge de football (URBSFA) sur la licence et pour dénoncer l'application discriminatoire du règlement", a indiqué le club de Division 1B dimanche.

Virton, qui n'a pas obtenu sa licence pour la saison prochaine, conteste plusieurs points du réglement des licences et accuse la commission des licences de ne pas appliquer la réglementation de la même manière pour tous les clubs, citant les exemples d'Anderlecht et d'Ostende.

Le club gaumais demande dont à l'Autorité belge de la concurrence "d'annuler les dispositions violant le droit de la concurrence et de condamner l'abus de position dominante consistant à ne pas véritablement appliquer son règlement à certains clubs, notamment Anderlecht et le KVO".

Recalé par la commission des licences de la fédération, Virton a décidé de faire appel devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), qui se penchera sur le dossier le 23 avril.

