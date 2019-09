Les Diables Rouges ont poursuivi mercredi à Tubize leur préparation pour les matches en déplacement contre Saint-Marin (vendredi à Serravalle) et l'Ecosse (lundi à Glasgow), comptant pour les qualifictions pour l'Euro 202 de football.

Vingt-quatre joueurs ont participé à ce deuxième entraînement à Tubize: 21 joueurs de champ et 3 gardiens. Seuls Simon Mignolet et Leander Dendoncker sont restés à l'intérieur pour suivre un programme individuel. Les Diables Rouges sont en tête du groupe I des qualifications avec 12 points sur 12, devant la Russie (9), l'Ecosse et le Kazakhstan (6), Chypre (3) et Saint-Marin (0).