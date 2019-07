La préparation a réellement débuté pour Vincent Kompany et sa suite. Comment le joueur-manager d'Anderlecht s'y est-il pris pour mettre le club à sa main en un minimum de temps ? Et quels sont les défis qui l'attendent encore ?

Mardi 25 juin, peu avant 15h30. Il fait chaud à mourir à Neerpede lorsque Vincent Kompany prend place entre Marc Coucke et Michael Verschueren pour s'adresser à la presse pour la première fois depuis son retour à Anderlecht. Sous la tente, l'air conditionné fonctionne mal et la température ne cesse de grimper mais aucune goutte de sueur ne perle sur le crâne chauve de Kompany, qui masque partiellement la banderole Welcome home Vincent.

...