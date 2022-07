Vincent Kompany pourra compter sur ancien staff d'Anderlecht à ses côtés à Burnley avec Craig Bellamy et Floribert Ngalula comme adjoints, Jelle ten Rouwelaar comme entraîneur des gardiens, Bram Geers comme préparateur physique et Richard Bredice comme coach des phases arrêtées, a annoncé vendredi le club anglais.

Pour Bellamy, il s'agit d'un retour dans le staff de Kompany. L'ancien international gallois avait quitté Anderlecht en septembre dernier pour soigner sa dépression. Il avait alors été remplacé par le Néerlandais Willem Weijs qui a lui rejoint Lommel.

"Je suis heureux que Craig, Jelle, Bram, Floribert et Richard ont accepté de rejoindre le club pour jouer un rôle dans le développement des joueurs et construire une équipe qui enchaîne les succès", a déclaré Kompany, cité dans le communiqué. "J'ai travaillé avec eux par le passé et je connais les qualités et l'expérience qu'ils vont amener au club. Nous avons hâte de travailler ensemble pour préparer la nouvelle saison."

Fin mai, Kompany avait quitté Anderlecht "d'un commun accord" avant de s'engager avec Burnley, rélégué en Championship, la deuxième division anglaise. Il a été remplacé par Felice Mazzu sur le banc anderlechtois.

